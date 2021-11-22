Українські підприємці платитимуть більше: що зміниться від 1 грудня

Українські підприємці платитимуть більше: що зміниться від 1 грудня

Внаслідок збільшення розміру мінімальної зарплати в Україні доведеться сплачувати більшу суму єдиного соціального внеску.

Від 1 грудня 2021 року в Україні зросте мінімальна зарплата, до якої прив'язаний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), що сплачується за ставкою 22%.

Відповідні зміни передбачено в законі про державний бюджет.

Оскільки від 1 грудня мінімальний розмір зарплати в Україні зросте до 6 500 гривень, мінімальний розмір ЄСВ відповідно становитиме 1 430 гривень.

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При максимальному розмірі заробітної плати (15 “мінімалок”), який від 1 грудня буде становити 97 500 гривень, відповідно зросте розмір відрахувань — від 19 800 до 21 450 гривень.

Внаслідок підвищення мінімальної зарплати фізичні особи-підприємці, який перебувають на єдиному податку, від 1 грудня також платитимуть 1 430 гривень на місяць.

Для тих, хто перебуває на першій групі, ставка зросте від 260 до 268 грн.

Нагадаємо, у державному бюджеті на наступний рік Верховна Рада України визначилася з розмірами прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, які зростатимуть упродовж року. Через зростання цих базових величин зростуть виплати, які законодавчо прив’язані до їхнього розміру.

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