Тисяча від Зеленського: Рада попередньо підтримала виділення з держбюджету 3 млрд грн на програму

Кошти на фінансування нової бюджетної програми буде спрямовано Мінекономіки.

Верховна Рада 18 листопада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає виділення з державного бюджету на 2021 рік 3 млрд грн, які буде направлено на виплату тисячі гривень українцям, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

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За відповідний законопроєкт проголосували 285 народних депутатів.

Як зазначила народна депутатка України та новобрана голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, виділення коштів стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини бюджету. За її словами, уряд найближчим часом презентує механізм, за яким будуть проводитися виплати.

"По-перше, ми підтримаємо всіх вакцинованих, хто через карантин та недостатні заробітки має небагато грошей на свої соціально-культурні потреби. По-друге, ми істотно допоможемо бізнесу, який з цієї ж причини втрачає багато відвідувачів. По-третє, ми зможемо заохотити всіх тих, хто досі ще не зробив щеплення і не вакцинувався", - цитує її слова "УНІАН".

Своєю чергою голова підкомітету парламентського Комітету з питань бюджету Леся Забуранна додала, що законопроєкт передбачає створення нової бюджетної програми в загальному фонді державного бюджету, за якою гроші будуть направлені Міністерству економіки.

"Метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб у зв'язку із запровадженням на території окремих регіонів обмежувальних протиепідемічних заходів, що призвели до тимчасового зупинення діяльності суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації", - йдеться у пояснювальній записці до прєкту закону.

Нагадаємо, 15 листопада у зверненні до українців президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, яка передбачатиме приємні бонуси для вакцинованих українців. У такий спосіб глава держави сподівається не тільки залучити більшу кількість українців до вакцинації, але й допомогти сферам економіки, які переживають важкі часи через карантин, зумовлений пандемією коронавірусу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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