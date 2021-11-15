Назвали вакцину, яка захищає від COVID-19 найкраще

Імунолог наголосив, що це спостереження лікарів

За спостереженнями лікарів найбільш ефективною вакциною є Modernа від американської компанії.

Про це повідомив імунолог Федір Лапій під час прямого ефіру з ведучою ТСН Марічкою Падалко.

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За його словами, країні демонструюють, що у порівнянні з іншими вакцинами, вона (Moderna - ред.) дає максимальний ефект захисту від коронавірусу. На другому місці – Pfizer/BioNTech, на третьому – AstraZenecа, на четвертому – CoronaVac.

"Ми беремо до уваги досвід використання вакцин в інших країн щодо попередження тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації, надходження пацієнтів у відділення інтенсивної терапії або смертей. Коли ми беремо 10-відсотковий інтервал - 90-100 %, то ближче до 100 % буде Moderna, потім Pfizer, AstraZenecа та CoronaVac ", - пояснив імунолог.

Він наголосив, що це неофіційна статистика, це їхні спостереження.

Нагадаємо, в уряді повідомили, що в Україні почався рух до стабілізації ситуації з COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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