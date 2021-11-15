Назвали вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего

Назвали вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего

Иммунолог подчеркнул, что это наблюдения врачей.

По наблюдениям врачей, наиболее эффективной вакциной является Moderna от американской компании.

Об этом сообщил иммунолог Федор Лапий во время прямого эфира с ведущей ТСН Маричкой Падалко.

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По его словам, страны демонстрируют, что по сравнению с другими вакцинами, она (Moderna – ред.) дает максимальный эффект защиты от коронавируса. На втором месте – Pfizer/BioNTech, на третьем – AstraZenecа, на четвертом – CoronaVac.

"Мы принимаем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы принимаем 10-процентный интервал — 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac», – объяснил иммунолог.

Он подчеркнул, что это - неофициальная статистика, это наблюдение врачей.

Напомним, в правительстве сообщили, что в Украине началось движение по стабилизации ситуации с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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