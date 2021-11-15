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Назвали вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего

Назвали вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего

Associated Press

Иммунолог подчеркнул, что это наблюдения врачей.

По наблюдениям врачей, наиболее эффективной вакциной является Moderna от американской компании.

Об этом сообщил иммунолог Федор Лапий во время прямого эфира с ведущей ТСН Маричкой Падалко.

По его словам, страны демонстрируют, что по сравнению с другими вакцинами, она (Moderna – ред.) дает максимальный эффект защиты от коронавируса. На втором месте – Pfizer/BioNTech, на третьемAstraZenecа, на четвертомCoronaVac.

"Мы принимаем во внимание опыт использования вакцин в других странах по предупреждению тяжелого течения болезни, госпитализации, поступления пациентов в отделение интенсивной терапии или смертей. Когда мы принимаем 10-процентный интервал — 90-100%, то ближе к 100% будет Moderna, затем Pfizer, AstraZenecа и CoronaVac», – объяснил иммунолог.

Он подчеркнул, что это - неофициальная статистика, это наблюдение врачей.

Напомним, в правительстве сообщили, что в Украине началось движение по стабилизации ситуации с COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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