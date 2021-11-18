Вплив локдаунів: у Нідерландах зафіксували бебі-бум

Зростання народжуваності фіксують також в Норвегії, Швеції та Фінляндії.

Бебі-бум у Нідерландах. За перші дев'ять місяців цьоріч в країні народилось на понад 7 тисяч малюків більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 18 листопада.

Зазначається, що загалом до кінця 2021 очікується, що у Нідерландах буде близько 180 тисяч новонароджених – це найвищий показник за останні 10 років. Середній вік батьків – трохи за 30. Також значно збільшилась кількість родин, які зважились народити другу або й третю дитину.

Бебі-бум у Нідерландах, зокрема пояснюють впливом локдаунів. Зростання народжуваності фіксують також в Норвегії, Швеції та Фінляндії.

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