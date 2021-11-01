Британка народила кремезного малюка у 7 кілограмів вагою

Проте до рекорду хлопчик не дотягнув

Британка народила хлопчика вагою у майже 7 кілограм.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Мати немовляти 31-річна Черрала Мітчел разом зі своїм чоловіком вже виховують 3 дітей, тож поповнення навіть не планували: жінка завагітніли попри протизаплідні засоби. Народжувала сама, кесарів розтин не знадобився: хоча знадобилася допомога 2 медсестер, щоб таки витягнути маля.

Нині породілля та новонароджений перебувають під наглядом медиків. Хлопчика вирішили назвати Альфою. І хоча така вага новонародженого - достойна рекорду, були в історії і солідніші малюки: у тій же Британії у 1992 році народився хлопчик вагою 7 кг і майже 100 грамів.

А от у світі найважчого малюка народили у Штатах у 1879 році. Він важив близько 11 кг - це сталося у ХІХ столітті і прожила дитина недовго, лише 11 днів.

Новини світу: британка народила хлопчика вагою у майже 7 кілограмів

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