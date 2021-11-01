MELOVIN присвятив Лізі Русіній романтичне відео: "Мене це бісить"

MELOVIN присвятив Лізі Русіній романтичне відео: "Мене це бісить"

Артист подякував своїй партнерці.

У дев'ятому ефір "Танців з зірками" проєкт покинули співак MELOVIN та Ліза Русіна.

Втім, артист вирішив віддячити своїй партнерці за участь у шоу. Так, він присвятив їй романтичне відео. Співак змонтував романтичний ролик, у якому показав зворушливі миті з Лізою. Відео артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Ода кохання одній дівчині з одеською кров’ю. Ти надто прекрасна, і мене це бісить. Кохаю", - підписав допис MELOVIN.

До речі, артист у прощальній промові дав волю почуттям і пристрасно поцілував Лізу. Танцівниця прокоментувала такий вчинок виконавця.

"MELOVIN – людина, через яку у мене найближчим часом не буде відносин", - пожартувала Русіна.

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