MELOVIN посвятил Лизе Русиной романтическое видео: "Меня это бесит"

Артист поблагодарил свою партнершу.
В девятом эфире "Танцев со звездами" проект покинули певец MELOVIN и Лиза Русина.
Впрочем, артист решил отблагодарить свою партнершу за участие в шоу. Он посвятил ей романтическое видео. Певец смонтировал ролик, в котором показал трогательные мгновения с Лизой. Видео артист разместил на своей странице в Instagram.
"Ода любви одной девушке с одесской кровью. Ты слишком прекрасна, и меня это бесит. Люблю", — подписал пост MELOVIN.
Кстати, артист в прощальной речи дал волю чувствам и страстно поцеловал Лизу. Танцовщица прокомментировала такой поступок исполнителя.
"MELOVIN – человек, из-за которого у меня в ближайшее время не будет отношений", — пошутила Русина.
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