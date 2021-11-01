В Рівненській області у власному домі згорів живцем чоловік

В Рівненській області у власному домі згорів живцем чоловік

На момент прибуття рятувальників, чоловік вже був мертвим.

У неділю, 31 жовтня, в селі Дядьковичі Дубенського району Рівненської області під час пожежі у власному домі загинув чоловік. Повідомлення про займання рятувальники отримали о 10:32.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Рівненській області.

"Прибувши за вказаною адресою рятувальники побачили повністю охоплений вогнем дерев’яний житловий масив. На гасіння було подано водяні стволи. Вогнем знищено житловий дерев’яний будинок", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі надзвичайники виявили мертве тіло господаря 1966 року народження. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Нагадаємо, на Закарпатті в пожежі загинули жінка та її 4-річний онук.

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