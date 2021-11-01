Британка родила коренастого малыша в 7 килограммов весом

Однако до рекорда мальчик не дотянул

Британка родила мальчика весом почти в 7 килограмм.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Мать младенца 31-летняя Черрала Митчел вместе со своим мужем уже воспитывают 3 детей, поэтому пополнение даже не планировали: женщина забеременела, несмотря на противозачаточные средства. Рожала сама, кесарево сечение не понадобилось: хотя понадобилась помощь 2 медсестер, чтобы таки вытащить малыша.

В настоящее время роженица и новорожденный находятся под наблюдением медиков. Мальчика решили назвать Альфой. И хотя такой вес новорожденного – достойный рекорда, были в истории и более солидные малыши: в той же Британии в 1992 году родился мальчик весом 7 кг и почти 100 граммов.

А вот в мире тяжелейшего малыша родили в Штатах в 1879 году. Он весил около 11 кг — это произошло в XIX веке и прожил ребенок недолго, всего 11 дней.

Новости мира: британка родила мальчика весом почти в 7 килограмм

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