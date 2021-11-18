Зима ще не прийде: синоптики розповіли, коли чекати на сніг в Україні

Найближчими днями будуть погодні гойдалки.
В Україні снігу не буде принаймні у найближчі десять днів.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.
Українські синоптики заспокоїли: зима ще не прийде. Вони очікують коливання погоди, але протягом найближчих кількох днів вона рухатиметься у плюсовий бік. До прикладу, в столиці у вихідні може навіть дійти до 11 градусів тепла.
У Карпатах, на півночі Чернігівщини, Сумщині і Харківщині може бути невеликий мокрий сніг. У більшості областей до кінця тижня триматиметься 4-8 градусів тепла. Крім того, не завадить мати їз собою парасольку.
"У самій столиці ми очікуємо саме на дощі. Тому що температура наприкінці цього тижня дещо зросте. Вже не буде морозів. Будуть невеликі додатні температури. У такому випадку варто очікувати на дощ", - каже синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала.
Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.
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