Зима ще не прийде: синоптики розповіли, коли чекати на сніг в Україні

Зима ще не прийде: синоптики розповіли, коли чекати на сніг в Україні

Найближчими днями будуть погодні гойдалки.

В Україні снігу не буде принаймні у найближчі десять днів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 листопада.

Українські синоптики заспокоїли: зима ще не прийде. Вони очікують коливання погоди, але протягом найближчих кількох днів вона рухатиметься у плюсовий бік. До прикладу, в столиці у вихідні може навіть дійти до 11 градусів тепла.

У Карпатах, на півночі Чернігівщини, Сумщині і Харківщині може бути невеликий мокрий сніг. У більшості областей до кінця тижня триматиметься 4-8 градусів тепла. Крім того, не завадить мати їз собою парасольку.

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"У самій столиці ми очікуємо саме на дощі. Тому що температура наприкінці цього тижня дещо зросте. Вже не буде морозів. Будуть невеликі додатні температури. У такому випадку варто очікувати на дощ", - каже синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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