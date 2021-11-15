Українські кліматологи обіцяють теплу зиму, але спершу - снігопади та мороз

У січні середня температура в Україні буде аж на 3 градуси вищою від норми.

Спершу буде сонячно і ясно, а потім небо різко затягне хмарами. І почнеться справжнісінька зима - зі снігом та морозами. Щоправда, сніжну та морозну погоду прогнозують не у всіх регіонах України і затримається вона ненадовго. Якщо ж людству не вдасться впоратися із глобальним потеплінням, то про справжні зими взагалі можна забути. Натомість планету очікують руйнівні природні катаклізми.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Українські кліматологи обіцяють, що прийдешня зима буде теплою. Середня температура повітря буде на 1,5, а в січні аж на 3 градуси вищою, ніж в попередні роки. Але це не означає, що арктичний холод до нас не прориватиметься, тож -10 також обов’язково будуть. Просто не так часто, як колись.

Справжня репетиція зими відбудеться уже наступного тижня. Спочатку Україну приморозить. Вночі на сході країни прогнозують до - 8, на півночі очікують - 6, а на заході і півдні - до -3 градусів. Денні позначки “танцюватимуть” навколо нуля.

А от в другій половині тижня Україну накриє циклон, тож дощитиме в усіх областях. На Полтавщині, Сумщині та Харківщині можна чекати на перший сніг. Утім, плюсові позначки не дадуть йому затриматись надовго.

Загалом кожен наступний рік б’є не тільки температурні рекорди попереднього, стає дедалі більше ураганів, повеней і лісових пожеж. Аби їх стало менше, нашу планету треба негайно остудити.

На жаль, кліматичний форум у Глазго, на який з’їхалися 120 очільників держав з усього світу, завершився, на думку фахівців, цілковитим фіаско. Говорили політики, як завжди, дуже багато, а в результаті вирішили - вирішувати проблему глобального потепління потім.

Хоча уже тепер глобальна температура на планеті зросла на 1 градус, а через 10 років прогнозують її збільшення на півтора градуси, що стане критичною межею. Якщо ж плівка зі шкідливих викидів затягнеться над землею щільніше, то температура зросте на 2 градуси.

Тоді життя людства, за прогнозами кліматологів, стане нестерпним. Стихія руйнуватиме будинки, дороги, будуть пересихати річки, і щороку гинутимуть мільйони людей.

Обнулити шкідливі викиди до 2050 року політики домовилися ще в 2015 – у Парижі. На форумі в Глазго 40 країн, серед яких Україна, пообіцяли обмежити роботу вугільних електростанцій і поступово позбутися їх. Великі економіки мають це зробити до 2030 року, ті, що розвиваються – до 2040-го.

Однак, тривожить той факт, що найбільші забруднювачі планети, як-от Китай, Австралія, США та Індія – угоду не підписали. Хоча саме ці країни найчастіше стають жертвами кліматичних змін, але йти на економічні жертви вони не готові.

Метеозалежність: справжня зима в Україні - в яких областях варто чекати на перший сніг

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