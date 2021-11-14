В Ірані через землетрус стався зсув гори: десятки людей постраждали, відео

Місцева влада повідомляє про щонайменше двох загиблих.
У неділю, 14 листопада, в Ірані було зафіксовано два потужні землетруси магнітудою 6,3 та 6,4 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє видання Mehr.
Епіцентри підземних поштовхів були біля портового міста Бандар-Аббас у провінції Хормозган, на глибині 18 та 10 кілометрів. Землетрус відчували також у сусідніх провінціях і навіть у північній і східній частині Об'єднаних Арабських Еміратів.
#14Nov | #VenezuelaDiario— Venezuela Diario (@Vzla_diario) November 14, 2021
Dos terremotos de más de 6 grados golpearon la cuidad de Bandar Abbas, en Irán este domingo.
Los dos sismos de produjeron en un periodo de 90 segundos. Provocó deslizamientos de tierra.
Al menos una persona murió.@Vzla_diario pic.twitter.com/TFD68Dx246
Сейсмічна активність спровокувала зсув гори Гну. Місцева влада повідомила, що постраждало близько 70 осіб, щонайменше дві людини загинули.
Землетруси також спричинили відключення електроенергії та порушення роботи систем телезв'язку.
#ÚLTIMAHORA | Se registra sismo de magnitud 6,5 al sur de Irán y se siente en Emiratos Árabes y Arabia Saudita.— Oscar Salinas (@OscarSa17220243) November 14, 2021
Pueden ver como el polvo se eleva desde las colinas y los camiones se balancean durante el sismo de 6.5 al sur #Irán cerca de Bandar Abbas. pic.twitter.com/c4l7ZzITzu
Нагадаємо, раніше на північному сході Тайваню стався сильний землетрус - магнітуда землетрусу склала 6,5 балів.
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