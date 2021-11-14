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В Ірані через землетрус стався зсув гори: десятки людей постраждали, відео

В Ірані через землетрус стався зсув гори: десятки людей постраждали, відео

Скриншот відео

Місцева влада повідомляє про щонайменше двох загиблих.

У неділю, 14 листопада, в Ірані було зафіксовано два потужні землетруси магнітудою 6,3 та 6,4 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє видання Mehr.

Епіцентри підземних поштовхів були біля портового міста Бандар-Аббас у провінції Хормозган, на глибині 18 та 10 кілометрів. Землетрус відчували також у сусідніх провінціях і навіть у північній і східній частині Об'єднаних Арабських Еміратів.

Сейсмічна активність спровокувала зсув гори Гну. Місцева влада повідомила, що постраждало близько 70 осіб, щонайменше дві людини загинули.

Землетруси також спричинили відключення електроенергії та порушення роботи систем телезв'язку.

Нагадаємо, раніше на північному сході Тайваню стався сильний землетрус - магнітуда землетрусу склала 6,5 балів.

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