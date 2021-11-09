В одному з районів Прикарпаття вшосте за рік фіксують землетрус

Підземні поштовхи сталися у Надвірнянському районі Івано-Франківської області, який відомий своїми нафтовими промислами.
У вівторок, 9 листопада, поблизу міста Надвірна (Івано-Франківська область) зафіксовано землетрус магнітудою 2,3 бали за шкалою Ріхтера.
Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю.
Підземні поштовхи сталися о 14:07 і були нетривалими. Епіцентр землетрусу був розташований на північний схід від Надвірної, на глибині 3 км.
За класифікацією землетрусів належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах”, - йдеться у повідомленні.
У Головному центрі спеціального контролю нагадали, що протягом 2021 року на території Надвірнянщини було зареєстровано вже 5 таких землетрусів - 30 березня, 11 травня, 4 , 8 червня та 29 жовтня (з магнітудами 2,5; 2,6; 2,1; 2,5 та 2,3 бали за шкалою Ріхтера відповідно).
Відомо, що в околицях Надвірної від початку минулого століття активно розробляють нафтогазові родовища. Однак, наразі нез’ясовано, чи мають підземні поштовхи техногенне походження.
Нагадаємо, раніше у турецькому місті Конья стався землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера. Одну будівлю повністю зруйновано.
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