"Танці з зірками": хто покинув проєкт за крок до півфіналу

"Танці з зірками": хто покинув проєкт за крок до півфіналу

До зони ризику потрапили Артур Логай, Дмитро Каднай та Ольга Харлан.

Щойно на каналі "1+1" відбувся чвертьфінал проєкту "Танці з зірками".

В одинадцятому випуску пари виконали по два танці. Так, учасники вийшли на паркет з суддями шоу, а потім зі своїми партнерами. Втім, одній з пар не вдалося переконати суддів та глядачів, що вона варта місця у півфіналі.

Так, у результаті до зони ризику потрапили: Артур Логай, Дмитро Каднай та Ольга Харлан.

Втім, за крок до вильоту глядачі врятували зірку серіалу "Моя улюблена Страшко" Артура Логая та Анну Кареліну.

Проєкт залишили співак Дмитро Каднай та Аліна Лі.

Дмитро Каднай та Аліна Лі / instagram.com/tanci1plus1

"Це була дивовижна історія. Я знайшов нових друзів. Ось моя головна мотивація. Я дивився, як вони тренуються, і мені хотілось тренуватися більше. Дякую творчій команді. Я вдячний Аліні. Я знаю точно, що ми були щасливі на паркеті", - прокоментував свій виліт Каднай.

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