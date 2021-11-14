"Танцы со звездами": кто покинул проект в шаге от полуфинала

"Танцы со звездами": кто покинул проект в шаге от полуфинала

В зону риска попали Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан.

Только что на канале "1+1" состоялся четвертьфинал проекта "Танцы со звездами".

В одиннадцатом выпуске пары исполнили по два танца. Участники вышли на паркет с судьями шоу, а затем со своими партнерами. Впрочем, одной из пар не удалось убедить судей и зрителей, что она достойна места в полуфинале.

В результате в зону риска попали: Артур Логай, Дмитрий Каднай и Ольга Харлан.

Впрочем, в шаге от вылета зрители спасли звезду сериала "Моя улюблена Страшко" Артура Логая и Анну Карелину.

Проект покинули певец Дмитрий Каднай и Алина Ли.

Дмитрий Каднай и Алина Ли / instagram.com/tanci1plus1

"Это была удивительная история. Я нашел новых друзей. Вот моя главная мотивация. Я смотрел, как они тренируются, и мне хотелось тренироваться больше. Спасибо творческой команде. Я благодарен Алине. Я знаю точно, что мы были счастливы на паркете", — прокомментировал свой вылет Каднай.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку