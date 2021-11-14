"Танцы со звездами": Екатерина Кухар в секси-платье удивила сальсой

Судья вышла на паркет с Артуром Логаем и Анной Карелиной.

В одиннадцатом выпуске шоу "Танцы со звездами" судья проекта Екатерина Кухар вышла на паркет с участниками шоу.

Балерина станцевала с Артуром Логаем и Анной Карелиной. Вместе они выполнили сальсу.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Друзья, для меня сегодняшний танец — это тоже вызов. Меня все привыкли видеть в пуантах. А сегодня я буду совсем другой. Я добавлю страсти", — заявила перед выступлением балерина.

К слову, Екатерина и Анна вышли на паркет в одинаковых соблазнительных образах. Они были одеты в яркие секси-платья.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

Даже Юрий Горубнов был в шоке от такого образа балерины. Он отметил, что надеется, что Александр Стоянов не будет ревновать Екатерину.

Отметим, Артур Логай и Анна Карелина получили за сальсу 29 баллов.

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