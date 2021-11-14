Костя Войтенко впервые назвал причину разрыва с женой

Артист признался, что они разъехались не из-за ссоры.

Украинский актер, участник "Танцев со звездами" Костя Войтенко впервые назвал причину расставания с женой Валентиной, говорится в "Светской жизни".

По словам Войтенко, они не били громко горшки, а были вынуждены разъехаться по определенной причине.

"Мы не разъехались, мол: все, я туда, ты сюда. Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график и мы просто не можем, мы мешаем друг другу", — объяснил артист.

Константин Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

Он подтвердил слова Валентины, что они на грани развода с лета, однако жить отдельно стали позже. Также Войтенко впервые назвал причину конфликта.

Почему Константин Войтенко на грани развода с женой

"Если глобально и честно: не честность в самом начале. Ну, когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его", — признался актер.

Несмотря на сложный период в отношениях, Константин может видеться с дочерью, когда захочет – Валентина не препятствует их свиданиям.

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