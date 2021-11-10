Жена Кости Войтенко расхвалила его после публичной ссоры: "Горжусь тобой"

Фаны надеются, что супруги помирятся.

Жена актера и участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко Валентина после прихода на шоу сменила гнев на милость.

Как известно, в настоящее время супруги переживают кризис в отношениях, о чем ранее Войтенко рассказал публично в прямом эфире "Танцев". После этого Валентина делилась, что они в ссоре с апреля этого года. Однако, похоже, лед тронулся.

Так, на своей странице в Instagram жена Войтенко призналась, что гордится им, и рассказала, как много он сейчас работает.

"Костя выдерживает безумную нагрузку сейчас. Параллельно с "Танцами" он снимается в главной роли в сериале (а это работа в каждой сцене в течение 12-часовой смены!), ведет телешоу, спит по четыре часа, репетирует с Рокси исключительно ночью! И не ноет, вопреки участившимся комментариям о нем в соцсетях. Он несет ответственность за свою семью, свои мечты, и это по-мужски и по взрослому. Я восхищаюсь твоей работоспособностью и переживаю за твое здоровье!" – поделилась Валентина.

Костя Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

А еще она отметила, что ее муж танцует на шоу лучше всех.

Костя Войтенко с женой / instagram.com/kostiantynvoitenko

"Знаю, что ты сильный и справишься. И еще. Объективно. С уважением к каждому участнику и участнице шоу. Если убрать все блестки и метофан. Костя танцует лучше всех. Костя и Рокса — самая неординарная пара за все сезоны шоу. Которая бросила вызов социальным рамкам, стандартам социальной приемлемости", — добавила Валентина Войтенко.

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