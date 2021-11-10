Еще одна страна ЕС решила не закрывать границы для путешествий украинцев

Еще одна страна ЕС решила не закрывать границы для путешествий украинцев

В МИД продолжают работать с партнерами, чтобы сохранить для украинцев свободу путешествий.

Еще одна страна ЕС решила не закрывать границы для поездок украинцев. Так, Хорватия останется открытой для путешественников из Украины.

Об этом в Твиттере 10 ноября сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что до сих пор. МИД продолжает работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан", — написал глава МИД Украины.

Условия въезда в Хорватию и другие страны мира читайте по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что Эстония также не будет закрывать свою границу для украинцев. Однако пускать будет только тех, кто имеет полный курс вакцинации.

Следует отметить, что Европейский союз 9 ноября официально исключил Украину из "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Однако в МИД заверили, что это не приведет к тотальному закрытию границ. 9 ноября Кулеба также заявил, что Кипр стал первой страной Евросоюза, сохранившей возможность въезда для украинцев.

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