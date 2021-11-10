Украинцам объяснили, как и где получить вторую дозу вакцины против COVID-19

Украинцам объяснили, как и где получить вторую дозу вакцины против COVID-19

Украина имеет 10 миллионов 300 тысяч доз разных вакцин против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения рассказали, в какой интервал рекомендуется сделать вторую прививку против коронавируса.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге 10 ноября.

По его словам, рекомендованный интервал, в который желательно сделать вторую прививку, составляет для вакцины CoronaVac — 14-28 дней, Pfizer — 21-28 дней, Moderna — 28 дней, AstraZeneca — 4-12 недель.

"Если подошло ваше время получить вторую дозу, не откладывайте, пропустившие дату введения 2-й дозы получите ее как можно быстрее, позвольте вакцине работать на ваше здоровье", — подчеркнул глава Минздрава.

По данным Ляшко, сегодня Украина имеет 10 миллионов 300 тысяч доз различных вакцин, в том числе почти 3 миллиона доз вакцины Moderna, 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca, 4,5 миллиона доз CoronaVac, и 2 миллиона доз Comirnaty от Pfizer.

Привиться можно в пунктах прививки или в центрах массовой вакцинации. В этих центрах работают медицинские работники здравоохранительных учреждений, которые подписали соответствующие соглашения с НСЗУ.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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"Сейчас таких заведений 1174. Из них 65 частных и 14 физических лиц предпринимателей. С начала вакцинальной кампании от коронавируса НСЗУ выплатила медучреждениям 397 млн грн за проведение прививок. Лидерами по выплате вакцинации от "ковида" является город Киев (учреждения здравоохранения) только за проведенную вакцинацию получили более 62 млн грн) и Днепропетровская область (более 37 млн грн)", — рассказал Ляшко.

Кроме того, благодаря данным, отображаемым на дашборде Национальной службы здоровья, есть возможность отслеживать количество вакцинированных среди подписавших декларацию с семейным врачом. Таким образом Минздрав следит, работает ли определенный врач со своими декларантами и приглашает ли на прививку.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19 , читайте здесь.

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