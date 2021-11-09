Украина официально выбыла из "зеленого списка" Евросоюза: что это значит

Евросоюз обновил список "зеленых стран".
Европейский союз официально 9 ноября исключил Украину "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
После рассмотрения рекомендации относительно постепенной отмены временных ограничений на поездки в ЕС, которые не существенны, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка изъяли Сингапур и Украину. ", — говорится в сообщении.
Согласно обновленному перечню ЕС, к "зеленым странам" относятся:
- Аргентина
- Австралия
- Бахрейн
- Канада
- Чили
- Колумбия
- Иордания
- Кувейт
- Намибия
- Новая Зеландия
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Южная Корея
- Объединенные Арабские Эмираты
- Уругвай
- Китай, при подтверждении взаимности
Следует уточнить, что перечень безопасных стран с точки зрения коронавируса в ЕС обновляют каждые две недели. Исходя из того, в каком списке оказалась страна, ЕС рекомендует государствам-членам открыть границы для путешественников или ограничить их въезд. Впрочем, рекомендация ЕС не обязательная, окончательное решение об условиях совершения несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.
Скорее всего, прививка станет "пропуском" для путешествия, ведь, как сказано на сайте Совета Европейского Союза, путешествия в ЕС должны быть разрешены:
- вакцинированным;
- людям, совершающим существенные поездки (проживают, учатся, имеют разрешение на работу в ЕС);
- людям, совершающим не существенные поездки из стран из списка ЕС.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Подробно о том, что означает исключение Украины из "зеленой зоны" ЕС, может ли быть повторное тотальное закрытие границ для украинцев и как теперь будем путешествовать, читайте здесь.