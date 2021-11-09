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Украина официально выбыла из "зеленого списка" Евросоюза: что это значит

Украина официально выбыла из "зеленого списка" Евросоюза: что это значит

Associated Press

Евросоюз обновил список "зеленых стран".

Европейский союз официально 9 ноября исключил Украину "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

После рассмотрения рекомендации относительно постепенной отмены временных ограничений на поездки в ЕС, которые не существенны, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка изъяли Сингапур и Украину. ", — говорится в сообщении.

Согласно обновленному перечню ЕС, к "зеленым странам" относятся:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при подтверждении взаимности

Следует уточнить, что перечень безопасных стран с точки зрения коронавируса в ЕС обновляют каждые две недели. Исходя из того, в каком списке оказалась страна, ЕС рекомендует государствам-членам открыть границы для путешественников или ограничить их въезд. Впрочем, рекомендация ЕС не обязательная, окончательное решение об условиях совершения несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.

Скорее всего, прививка станет "пропуском" для путешествия, ведь, как сказано на сайте Совета Европейского Союза, путешествия в ЕС должны быть разрешены:

  • вакцинированным;
  • людям, совершающим существенные поездки (проживают, учатся, имеют разрешение на работу в ЕС);
  • людям, совершающим не существенные поездки из стран из списка ЕС.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подробно о том, что означает исключение Украины из "зеленой зоны" ЕС, может ли быть повторное тотальное закрытие границ для украинцев и как теперь будем путешествовать, читайте здесь.

Новости мира: ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран

Новости мира: ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран
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