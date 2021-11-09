Украина официально выбыла из "зеленого списка" Евросоюза: что это значит

Украина официально выбыла из "зеленого списка" Евросоюза: что это значит

Евросоюз обновил список "зеленых стран".

Европейский союз официально 9 ноября исключил Украину "зеленого списка" стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

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После рассмотрения рекомендации относительно постепенной отмены временных ограничений на поездки в ЕС, которые не существенны, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов власти, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, из списка изъяли Сингапур и Украину. ", — говорится в сообщении.

Согласно обновленному перечню ЕС, к "зеленым странам" относятся:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при подтверждении взаимности

Следует уточнить, что перечень безопасных стран с точки зрения коронавируса в ЕС обновляют каждые две недели. Исходя из того, в каком списке оказалась страна, ЕС рекомендует государствам-членам открыть границы для путешественников или ограничить их въезд. Впрочем, рекомендация ЕС не обязательная, окончательное решение об условиях совершения несущественных (туристических) поездок граждан Украины принимают государства-члены ЕС на национальном уровне.

Скорее всего, прививка станет "пропуском" для путешествия, ведь, как сказано на сайте Совета Европейского Союза, путешествия в ЕС должны быть разрешены:

вакцинированным;

людям, совершающим существенные поездки (проживают, учатся, имеют разрешение на работу в ЕС);

людям, совершающим не существенные поездки из стран из списка ЕС.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Подробно о том, что означает исключение Украины из "зеленой зоны" ЕС, может ли быть повторное тотальное закрытие границ для украинцев и как теперь будем путешествовать, читайте здесь.

Новости мира: ЕС исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран

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