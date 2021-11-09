Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 ноября

За последние сутки количество больных возросло почти на 19 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 9 ноября зафиксировано 18 988 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 833 человека – максимальное количество за все время пандемии, 16 609 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 967 человек, а 240 440 человек вакцинировано против COVID-19. 91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 107 489 человек;

поправилось – 2 537 565 человек;

летальных исходов – 73 390;

проведено ПЦР-тестов – 14 930 139.

С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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