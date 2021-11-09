Народные приметы, обряды и обычаи 9 ноября

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень.

9 ноября церковь и верующие чтят память мученика Нестора Солунского, преподобного Нестора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах, мучениц Капитолины и Еротииды, мученика Марка и других с ним.

9 ноября: церковный праздник

Нестор Солунский, тоже Святой Нестор – раннехристианский греческий святой и мученик. Убит мечом в 3 веке.

Святой Нестор жил в III ст. и был благочестивым христианским юношей из Фессалонике в греческой части Македонии. Подобно ветхозаветному юноше Давиду, который с Божьей помощью победил филистимлянского великана Голиафа, Нестор во имя Христа победил по благословению св. Димитрия царского великана Лия. Разъяренный правитель приказал сразу убить мечом Нестора, которого можно назвать новозаветным Давидом.

9 ноября: украинские народные приметы

Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень. Бывает и наоборот: листья опадут, а плоды вплоть до морозов твердые.

У дуба и осины самый поздний падолист; рано опавшие листья на липах зима будет лютая. Ранний снег на ранней весне.

Первый прочный снег выпадает на ночь; днем снег долго не задержится.

Если первый снег упал на мокрую землю — останется, на сухую — скоро взойдет.

9 ноября: народные традиции

В преддверии этого дня было принято давать обещания и завершать дела. А на следующее утро нужно пойти в храм, поставить свечу и помолиться. Но если не выполнить это обещание, то можно навлечь в дом беды. Поэтому с присягами нужно быть очень осторожными, если не уверены, что справитесь, лучше не обещайте.

9 ноября: что следует делать

Женщины этого чаще всего давали обет "выткать пелену". Они клялись, что сделают это для защиты дома от всяческих бед или для выздоровления больных близких. Работа была нелегкая, ткали в ночь с 9 на 10 ноября в полном молчании. Иногда приглашали на помощь других родственниц. Утром готовое полотно уносили в церковь для освящения.

9 ноября: что нельзя делать

Не нагружайтесь сильно физически.

Не берите кредиты и не давайте взаймы.

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