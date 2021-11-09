Народні прикмети, обряди і звичаї 9 листопада

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь.

9 листопада церква та віряни вшановують пам'ять мученика Нестора Солунського, преподобного Нестора Лiтописця, Печерського, в Ближнiх печерах, мучениць Капiтолiни та Єротиїди, мученика Марка та iнших з ним.

9 листопада: церковне свято

Нестор Солунський, теж Святий Нестор — ранньохристиянський грецький святий та мученик. Вбитий мечем в 3 столітті.

Святий Нестор жив у III ст. і був побожним християнським юнаком зі Солуня у грецькій частині Македонії. Подібно до старозавітного юнака Давида, який з Божою допомогою переміг філістимлянського велетня Голіафа, Нестор в ім'я Христа переміг за благословенням св. Димитрія царського велетня Лія. Розлючений правитель наказав одразу вбити мечем Нестора, якого можна назвати новозавітним Давидом.

9 листопада: українські народні прикмети

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене — тепла осінь. Буває і навпаки: листя опаде, а плоди аж до морозів тверді.

У дуба й осики найпізніший падолист; рано опало листя на липах зима буде люта. Ранній сніг на ранню весну.

Перший тривкий сніг випадає на ніч; денний сніг довго не затримається.

Якщо перший сніг, упав на мокру землю — залишиться, на суху — скоро зійде.

9 листопада: народні традиції

Напередодні цього дня було заведено давати обіцянки і завершувати справи. А вранці наступного потрібно піти до храму, поставити свічку і помолитися. Але якщо не виконати цю обіцянку, то можна накликати в дім біди. Тому з присягами треба бути вкрай обережними, якщо не впевнені, що впораєтеся, краще не обіцяйте.

9 листопада: що варто робити

Жінки цього найчастіше давали обітницю "виткати пелену". Вони присягалися, що зроблять це для захисту будинку від всіляких бід або для одужання хворих близьких. Робота була нелегка, ткали в ніч з 9 на 10 листопада у повному мовчанні. Іноді запрошували на допомогу інших родичок. Вранці готове полотно несли в церкву для освячення.

9 листопада: що не можна робити

Не навантажуйтеся сильно фізично.

Не беріть кредити і не давайте в борг.

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