День ангела 9 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії восьми імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 8 листопада святкують: Андрій, Афанасій, Іван, Максим, Марк, Микола, Сергій, Степан.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

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Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний". Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати. В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Він комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

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Марк

Існує декілька теорій походження імені Марк. Якщо вважати, що воно походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". Молоток символізує силу і стійкість. До того ж, молот у Римі один з видів зброї, який використовуваних в гладіаторських боях. Друга теорія — це походження імені Марк від імені римського бога війни Марса. Значення імені Марк в цьому разі не має точного простого переказу, а являє собою перенесення епітетів Марса на Марка. Це сила, мужність і войовничість в одній особі. Марку властиві такі риси характеру як егоїзм і самолюбство. При цьому його мужність, сильна воля і прагматизм знаходять корисні життєві застосування.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан - це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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