Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 9 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на майже 19 тисяч.

В Україні станом на ранок 9 листопада зафіксовано 18 988 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 833 людини - максимальна кількість за увесь час пандемії, 16 609 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2 967 осіб, а 240 440 людей вакциновано проти COVID-19. 91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 107 489 осіб;

одужало – 2 537 565 осіб;

летальних випадків – 73 390;

проведено ПЛР-тестувань – 14 930 139.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.



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