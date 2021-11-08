Як відрізнити коронавірус від туберкульозу: інфографіка

Туберкульоз - виліковне захворювання, але треба вчасно звернутися до медиків.

Якщо не приймати рішучих кроків у боротьбі з туберкульозом, смертність від нього в Україні може зрости удвічі. Однією з причин такої ситуації є схожість симптомів цієї хвороби з коронавірусом.

В умовах пандемії буває складно відрізнити COVID-19 від туберкульозу. Як розрізнити симптоми хвороб, пояснили у Центрі громадського здоров’я.

"Маєте підвищення температури, тривалий кашель, слабкість? Не зволікайте, звертайтеся до сімейного лікаря і проходьте додаткові скринінги. Краще провести додаткові обстеження для виключення туберкульозу, ніж допустити його руйнівний вплив на організм", - кажуть у ЦГЗ.

Так, у разі туберкульозу початок захворювання поступовий, у разі коронавірусу - зазвичай гострий. Температура тіла у хворих на туберкульоз зазвичай не значно підвищена до 37°С, 37,2°С, лише у важких формах може бути виражена лихоманка; в інфікованих COVID-19 - зазвичай виражена лихоманка, у легкій формі - до 38°С; у важкій – понад 38°С.

Для туберкульозу характерна підвищена пітливість вночі, натомість для коронавірусу - нехарактерна. Аналогічна ситуація і зі зниженням ваги без причини.

Головний біль є характерним симптомом COVID-19, але туберкульозу це не властиво. Теж стосується і болю в горлі.

А от кашель у разі туберкульозу триває понад 2 тижні; він є періодичним і найчастіше з мокротинням; у разі зараження коронавірусом кашель зазвичай постійний і переважно сухий.

У разі туберкульозу з’являється задуха під час фізичних навантажень, виражена задуха спостерігається у важких формах; якщо людина заражена коронавірусом, то задуха не характерна для легкої форми, з’являється лише у середній або важкій формі.

Кровохаркання спостерігається у важких поширених формах туберкульозу і можливе у разі тяжкого коронавірусу.

"І пам'ятайте, туберкульоз виліковне захворювання. Головне — регулярно приймати призначені лікарем препарати", - наголосили у Центрі громадського здоров’я.

Центр громадського здоров`я

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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