Лікарі попередили про небезпечний вірус: антисептик не врятує

Аби вберегтися, потрібно ретельно мити руки.
Після появи коронавірусу антисептики стали незмінною складовою нашого життя, адже вони дозволяють дезінфікувати руки і мінімізувати ризик зараження COVID-19. Але є одна інфекція, яку не вбиває спиртовий гель.
Про це пише The Sun.
Як зазначається, йдеться про норовірус, який викликає гостру кишкову інфекцію. Його важче вивести з рук, якщо був контакт з вірусом, і експерти в галузі охорони здоров’я попереджають, що дезінфікуючий засіб для рук часто не в змозі видалити всі частинки зі шкіри. Натомість вони кажуть, що тепла вода з милом і ретельне миття протягом принаймні 20 секунд — це найкращий спосіб захистити себе від норовірусу.
Утім, вказується, що спиртовий гель слід використовувати під час перебування на вулиці, щоб убезпечити себе та інших від COVID, грипу та застуди.
"Норовірус був на нижчому рівні, ніж зазвичай. Протягом пандемії він з меншою швидкістю поширювався між людьми в суспільстві, але оскільки обмеження послабилися, ми спостерігаємо збільшення випадків у всіх вікових групах. Як і у випадку з коронавірусом, миття рук дуже важливо, щоб допомогти зупинити поширення цієї помилки, але пам’ятайте, що на відміну від COVID-19 спиртові гелі не вбивають норовірус, тому мило та тепла вода найкраще підходять", - сказала лікарка Леслі Ларкін з відділу шлунково-кишкових патогенів UKHSA.
Видання попереджає, що норовірус цьогоріч може вражати сильніше, оскільки імунна система не стикалася з ним протягом двох років. Більшість заражень норовірусом відбувається під час контакту з інфікованими людьми або забрудненими поверхнями, або під час вживання зараженої їжі та води.
Серед симптомів: нудота, блювота та діарея, а також можлива висока температура, біль у животі та кінцівках.
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