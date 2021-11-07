Лікарі попередили про небезпечний вірус: антисептик не врятує

Аби вберегтися, потрібно ретельно мити руки.

Після появи коронавірусу антисептики стали незмінною складовою нашого життя, адже вони дозволяють дезінфікувати руки і мінімізувати ризик зараження COVID-19. Але є одна інфекція, яку не вбиває спиртовий гель.

Про це пише The Sun.

Як зазначається, йдеться про норовірус, який викликає гостру кишкову інфекцію. Його важче вивести з рук, якщо був контакт з вірусом, і ек сперти в галузі охорони здоров’я попереджають, що дезінфікуючий засіб для рук часто не в змозі видалити всі частинки зі шкіри. Натомість вони кажуть, що тепла вода з милом і ретельне миття протягом принаймні 20 секунд — це найкращий спосіб захистити себе від норовірусу .

Утім, вказується, що спиртовий гель слід використовувати під час перебування на вулиці, щоб убезпечити себе та інших від COVID, грипу та застуди.

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"Норовірус був на нижчому рівні, ніж зазвичай. Протягом пандемії він з меншою швидкістю поширювався між людьми в суспільстві, але оскільки обмеження послабилися, ми спостерігаємо збільшення випадків у всіх вікових групах. Як і у випадку з коронавірусом, миття рук дуже важливо, щоб допомогти зупинити поширення цієї помилки, але пам’ятайте, що на відміну від COVID- 19 спиртові гелі не вбивають норовірус, тому мило та тепла вода найкраще підходять ", - сказала лікарка Леслі Ларкін з відділу шлунково-кишкових патогенів UKHSA.

Видання попереджає, що норовірус цьогоріч може вражати сильніше, оскільки імунна система не стикалася з ним протягом двох років. Більшість заражень норовірусом відбувається під час контакту з інфікованими людьми або забрудненими поверхнями, або під час вживання зараженої їжі та води.

Серед симптомів: нудота, блювота та діарея, а також можлива висока температура, біль у животі та кінцівках.

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