Врачи предупредили об опасном вирусе: антисептик не спасет

Чтобы уберечься, нужно тщательно мыть руки.

После появления коронавируса антисептики стали неизменной составляющей нашей жизни, они позволяют дезинфицировать руки и минимизировать риск заражения COVID-19. Но это одна инфекция, которую не убивает спиртовой гель.

Об этом пишет The Sun.

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Как говорится, речь идет о норовирусе, который вызывает острую кишечную инфекцию. Его труднее вывести из рук, если был контакт с вирусом, и эксперты в области здравоохранения предупреждают, что дезинфицирующее средство для рук часто не в состоянии удалить все частицы из кожи. Они говорят, что теплая вода с мылом и тщательное мытье в течение минимум 20 секунд — это лучший способ защитить себя от норовируса .

Впрочем, указывается, что спиртовой гель следует использовать во время пребывания на улице, чтобы обезопасить себя и других от COVID, гриппа и простуды.

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"Норовирус был на более низком уровне, чем обычно. В течение пандемии он с меньшей скоростью распространялся между людьми в обществе, но поскольку ограничения ослабли, мы наблюдаем увеличение случаев во всех возрастных группах. Как и в случае с коронавирусом, мытье рук очень важно, чтобы помочь остановить распространение этой ошибки, но помните, что в отличие от COVID- 19 спиртовые гели не убивают норовирус, поэтому мыло и теплая вода лучше всего подходят" , — сказала врач Лесли Ларкин из отдела желудочно-кишечных патогенов UKHSA.

Издание предупреждает, что норовирус в этом году может поражать сильнее, поскольку иммунная система не сталкивалась с ним в течение двух лет. Большинство заражений норовирусом происходит при контакте с инфицированными людьми или загрязненными поверхностями или при употреблении зараженной пищи и воды.

Среди симптомов: тошнота, рвота и диарея, а также высокая температура, боль в животе и конечностях.

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