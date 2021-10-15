Как приготовить антисептик на основе спирта в домашних условиях

Антисептик, сделанный в домашних условиях, гораздо дешевле аптечного, но по качеству не будет ему уступать.
Уже второй год подряд в Украине и мире борются с пандемией коронавируса. Чтобы уменьшить вероятность подхватить COVID-19, специалисты советуют постоянно мыть руки, впрочем, такая возможность есть не всегда, поэтому антисептик является хорошим аналогом мытью рук.
В аптеках его стоимость колеблется от 26 грн за 50 мл и выше.
Сделать антисептик можно и в домашних условиях. Он выйдет гораздо дешевле аптечного, но по качеству не будет ему уступать.
Для этого необходимы следующие ингредиенты:
Перекись водорода 3% — 4 мл.
Спирт этиловый 70-96% — 80 мл.
Глицерин 85-98% — 1,5 мл.
Бутылка с распылителем на 100 мл — 1 шт.
Вода кипяченая — 10 мл.
Шприц на 2-5 мл. — 1 шт. (для измерения пропорций)
Шприц на 20 мл. — 1 шт.
Стеклянная емкость 100 мл — 1 шт.
Чем выше процентность препаратов, тем сильнее будет антисептик.
Приготовление:
В пустую емкость с помощью большого шприца налить 80 мл спирта, далее добавить остальные ингредиенты.
Готовую смесь перелить в бутылку и взболтать. Антисептик готов к применению. По рекомендациям ВОЗ его нужно оставить на 72 часа.
Напомним, могут антисептики повредить здоровью.