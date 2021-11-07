Не найбільший у кар'єрі: став відомий гонорар Ломаченка за битву з "Термінатором"

Не найбільший у кар'єрі: став відомий гонорар Ломаченка за битву з "Термінатором"

Поєдинок відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку.

Стало відомо, скільки заробить український боксер Василь Ломаченко за свій наступний бій з ганцем Річардом Коммі.

Як повідомляє Totalsportekboxing, гарантований гонорар Ломаченка складе 750 тисяч доларів. Ця сума може зрости до 2 мільйонів доларів залежно від кількості проданих платних трансляцій бою.

Що стосується суперника українця, то його заробіток становитиме щонайменше 250 тисяч доларів. Залежно від телепродажів бою він може збільшитися до 800 тисяч доларів .

Зазначимо, що за попередній свій поєдинок з японцем Масайоші Накатані уродженець Білгород-Дністровського також заробив близько 2 млн доларів. Його супернику дісталося 600 тисяч доларів.

А ось рекордний гонорар у своїй кар'єрі Ломаченко отримав за об'єднавчий поєдинок з американцем Теофімо Лопесом, якому програв три чемпіонські пояси. Тоді Василь розбагатів на 3,25 мільйона доларів, а Лопес - на 1,5 мільйона доларів.

Битва між Ломаченком і Коммі запланова на 11 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден". Раніше у себе в Instagram Василь показав, як готується до майбутнього бою.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш .

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що . На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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