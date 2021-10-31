Битву Ломаченка з "Термінатором" офіційно підтверджено: дата та місце поєдинку

Битву Ломаченка з "Термінатором" офіційно підтверджено: дата та місце поєдинку

Наразі українець активно готується до наступного бою у Штатах.

Промоутерська компанія TopRank офіційно підтвердила бій між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.

Під час телетрансляції Top Rank Boxing на ESPN було оголошено, що поєдинок відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

Раніше повідомлялося, що 33-річний українець прибув у Лос-Анджелес, де відбувається основна частина його підготовки до поєдинку з Коммі. У себе в соцмережах Василь показав, як готується до майбутнього бою.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш .

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що . На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.

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