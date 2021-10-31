Битву Ломаченка з "Термінатором" офіційно підтверджено: дата та місце поєдинку

Наразі українець активно готується до наступного бою у Штатах.
Промоутерська компанія TopRank офіційно підтвердила бій між українцем Василем Ломаченком і ганцем Річардом Коммі.
Під час телетрансляції Top Rank Boxing на ESPN було оголошено, що поєдинок відбудеться 11 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".
Раніше повідомлялося, що 33-річний українець прибув у Лос-Анджелес, де відбувається основна частина його підготовки до поєдинку з Коммі. У себе в соцмережах Василь показав, як готується до майбутнього бою.
Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.
- Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш.
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
- Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.
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