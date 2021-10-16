Легко не буде: Ломаченко вирушив до США готуватися до битви з "Термінатором"

11 грудня Василь у Нью-Йорку вийде в ринг проти ганця Річарда Коммі.
Український боксер Василь Ломаченко полетів до США, де проведе заключний етап підготовки перед поєдинком з колишнім чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі ганцем Річардом Коммі.
Кадри з одеського аеропорту були опубліковані на сторінці Lomus_official в Instagram. На відео ексчемпіон світу в трьох категоріях перебував у гарному настрої та навіть підморгнув у камеру.
Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться 11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Цікаво, що обидва боксери раніше програли американцю Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.
- Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш.
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.
- Коммі виграв 30 поєдинків (27 - достроково) та тричі програвав. У передостанньому бою він нокаутом у другому раунді поступився саме Лопесу. Після цього він переміг домініканця Джексона Марінеса нокаутом в шостому раунді.
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