Легко не будет: Ломаченко отправился в США готовиться к битве с "Терминатором"

Легко не будет: Ломаченко отправился в США готовиться к битве с "Терминатором"

11 декабря Василий в Нью-Йорке выйдет в ринг против ганца Ричарда Комми.

Украинский боксер Василий Ломаченко улетел в США, где проведет заключительный этап подготовки перед поединком с бывшим чемпионом мира по версии IBF в легком весе ганцем Ричардом Комми.

Кадры из одесского аэропорта были опубликованы на странице Lomus_official в Instagram. На видео экс-чемпион мира в трех категориях находился в хорошем настроении и даже подмигнул в камеру.

Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.

японца Масайоши Накатани. После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш .

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что . На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

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