Легко не будет: Ломаченко отправился в США готовиться к битве с "Терминатором"

11 декабря Василий в Нью-Йорке выйдет в ринг против ганца Ричарда Комми.
Украинский боксер Василий Ломаченко улетел в США, где проведет заключительный этап подготовки перед поединком с бывшим чемпионом мира по версии IBF в легком весе ганцем Ричардом Комми.
Кадры из одесского аэропорта были опубликованы на странице Lomus_official в Instagram. На видео экс-чемпион мира в трех категориях находился в хорошем настроении и даже подмигнул в камеру.
Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
Интересно, что оба боксера ранее проиграли американцу Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.
- В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани.
- После победы Ломаченко над Накатани отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш.
- На счету Ломаченко 15 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.
- Комми выиграл 30 поединков (27 - досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил именно Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.
Читайте также:
- "Утро началось неплохо": Ломаченко показал класс на рыбалке, поймав большую щуку (видео)
- "Батя - мозг, машина": Ломаченко поблагодарил в соцсети после победы над Накатани
- "Просто сдулся "патриот": Ломаченко попал под шквал критики фанатов из-за появления в ринге без украинского флага
- Глубокое рассечение и тяжелый нокдаун: лучшие кадры эффектной победы Ломаченко (фото, видео)
- Ломаченко - Накатани: лучшие моменты боя