Эффектные кадры эпичного возвращения экс-чемпиона мира.

Украинец Василий Ломаченко одержал сверхуверенную победу над японцем Масаеши Накатани в бою, который проходил в Лас-Вегасе (США).

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях на протяжении восьми раундов доминировал в ринге. В девятой трехминутке поединок был остановлен судьей, который тем самым прекратил избиение японца.

Ломаченко - Накатани: лучшие моменты боя

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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