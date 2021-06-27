Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июня

За сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.
В Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 450 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 1 097 - выздоровели. За сутки проведено 25 828 тестирований.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Среди новых больных коронавирусос, в частности, 28 детей и 6 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 529 человек.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 135 случаев;
- Винницкая область — 9 случаев;
- Волынская область — 9 случаев;
- Днепропетровская область — 46 случаев;
- Донецкая область — 3 случая;
- Житомирская область — 19 случаев;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 20 случаев;
- Ивано-Франковская область — 5 случаев;
- Киевская область — 37 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 5 случаев;
- Львовская область — 9 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 39 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 9 случаев;
- Сумская область — 15 случаев;
- Тернопольская область — 7 случаев;
- Харьковская область — 17 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черкасская область — 8 случаев;
- Черновицкая область — 4 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 13 926 человек,
- методом ИФА — 2 966 человек,
- экспресс-тестами — 8 936 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 233 996 человек;
- выздоровели — 2 163 069 человек;
- летальных исходов — 52 286;
- проведения ПЦР-тестов — 10 794 794.
Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.
Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах.
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