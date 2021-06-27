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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июня

УНИАН

За сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.

В Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 450 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 1 097 - выздоровели. За сутки проведено 25 828 тестирований.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Среди новых больных коронавирусос, в частности, 28 детей и 6 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 529 человек.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 135 случаев;
  • Винницкая область — 9 случаев;
  • Волынская область — 9 случаев;
  • Днепропетровская область — 46 случаев;
  • Донецкая область — 3 случая;
  • Житомирская область — 19 случаев;
  • Закарпатская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 20 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 5 случаев;
  • Киевская область — 37 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 9 случаев;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 39 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 9 случаев;
  • Сумская область — 15 случаев;
  • Тернопольская область — 7 случаев;
  • Харьковская область — 17 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черкасская область — 8 случаев;
  • Черновицкая область — 4 случая;
  • Черниговская область — 3 случая.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 13 926 человек,
  • методом ИФА — 2 966 человек,
  • экспресс-тестами — 8 936 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 233 996 человек;
  • выздоровели — 2 163 069 человек;
  • летальных исходов — 52 286;
  • проведения ПЦР-тестов — 10 794 794.

Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах. 

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