Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 27 июня

За сутки количество больных коронавирусом выросло более чем на 400.

В Украине по состоянию на утро 27 июня зафиксировано 450 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 17 человек, еще 1 097 - выздоровели. За сутки проведено 25 828 тестирований.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

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Среди новых больных коронавирусос, в частности, 28 детей и 6 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 529 человек.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 135 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 9 случаев;

Днепропетровская область — 46 случаев;

Донецкая область — 3 случая;

Житомирская область — 19 случаев;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 20 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев;

Киевская область — 37 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 5 случаев;

Львовская область — 9 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 39 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 9 случаев;

Сумская область — 15 случаев;

Тернопольская область — 7 случаев;

Харьковская область — 17 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черкасская область — 8 случаев;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 3 случая.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 13 926 человек,

методом ИФА — 2 966 человек,

экспресс-тестами — 8 936 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 233 996 человек;

выздоровели — 2 163 069 человек;

летальных исходов — 52 286;

проведения ПЦР-тестов — 10 794 794.

Ранее Ольга Голубовская сообщала, что новая волна коронавируса в Украине может начаться еще до осени.

Как сообщалось, в НАН вызывает беспокойство быстрое распространение так называемого индийского штамма "Дельта" в европейских странах.

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