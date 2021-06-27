Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 червня

За добу кількість хворих на коронавірус зросла на понад 400.

В Україні станом на ранок 27 червня зафіксовано 450 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 17 людей, ще 1 097 осіб одужали. За добу здійснено 25 828 тестувань.

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Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 28 дітей та 6 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 529 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 135 випадків;

Вінницька область – 9 випадків;

Волинська область – 9 випадків;

Дніпропетровська область – 46 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 19 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 20 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 37 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 5 випадків;

Львівська область – 9 випадків;

Миколаївська область – 22 випадки;

Одеська область – 39 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 9 випадків;

Сумська область – 15 випадків;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 17 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 8 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 926 осіб,

методом ІФА – 2 966 осіб,

експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 233 996 осіб;

одужало – 2 163 069 осіб;

летальних випадків – 52 286;

проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах.

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