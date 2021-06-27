Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 червня

За добу кількість хворих на коронавірус зросла на понад 400.
В Україні станом на ранок 27 червня зафіксовано 450 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 17 людей, ще 1 097 осіб одужали. За добу здійснено 25 828 тестувань.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
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Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 28 дітей та 6 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 529 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 135 випадків;
- Вінницька область – 9 випадків;
- Волинська область – 9 випадків;
- Дніпропетровська область – 46 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 19 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 20 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків;
- Київська область – 37 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 5 випадків;
- Львівська область – 9 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 39 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 9 випадків;
- Сумська область – 15 випадків;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 17 випадків;
- Херсонська область – 15 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 8 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 926 осіб,
- методом ІФА – 2 966 осіб,
- експрес-тестами – 8 936 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 233 996 осіб;
- одужало – 2 163 069 осіб;
- летальних випадків – 52 286;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.
Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.
Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах.
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