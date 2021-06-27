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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 27 червня

УНІАН

За добу кількість хворих на коронавірус зросла на понад 400.

В Україні станом на ранок 27 червня зафіксовано 450 випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 17 людей, ще 1 097 осіб одужали. За добу здійснено 25 828 тестувань.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

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Серед нових хворих на коронавірус, зокрема, 28 дітей та 6 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 529 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 135 випадків;
  • Вінницька область – 9 випадків;
  • Волинська область – 9 випадків;
  • Дніпропетровська область – 46 випадків;
  • Донецька область – 3 випадки;
  • Житомирська область – 19 випадків;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 20 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків;
  • Київська область – 37 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 5 випадків;
  • Львівська область – 9 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 39 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 9 випадків;
  • Сумська область – 15 випадків;
  • Тернопільська область – 7 випадків;
  • Харківська область – 17 випадків;
  • Херсонська область – 15 випадків;
  • Хмельницька область – 2 випадки;
  • Черкаська область – 8 випадків;
  • Чернівецька область – 4 випадки;
  • Чернігівська область – 3 випадки.

За добу протестовано: 

  • методом ПЛР – 13 926 осіб,
  • методом ІФА – 2 966 осіб,
  • експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 233 996 осіб;
  • одужало – 2 163 069 осіб;
  • летальних випадків – 52 286;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

Раніше Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Як повідомлялося, у НАН викликає занепокоєння швидке поширення так званого індійського штаму "Дельта" в європейських країнах. 

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