Нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені - Голубовська

Причина - поява в країні "індійського" штаму COVID-19.

Нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

Таке припущення на своїй сторінці у Facebook зробила головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська.

За її словами, причиною цьому може стати поява в країні більш заразного і потенційно більш смертоносного "індійського" штаму COVID-19.

Лікарка нагадала, що хвиля COVID-19, яка була в Україні навесні та була найважчою від початку епідемії у нас в країні, пов'язана з "британським" штамом.

"Тепер на новий штам B.1.617.2 (Delta) (ред. - "індійській") припадає більшість випадків захворювання у Великій Британії. У США поки тільки 6% секвенованих випадків припадає на цей штам, "британець" залишається домінуючим", - зазначила Голубовська та додала, що так званий "індійський" штам коронавірусу (Delta) зареєстрований у 60 країнах.

"На сьогодні абсолютно очевидно, що його заразність вища, і пік захворюваності реєструється у молодих людей 12-20 років", - наголосила вона.

У коментарях до свого посту в Facebook про те, що новий спалах коронавірусу може статися восени, Голубовська написала, що "... і до осені все може бути".

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що в Україні є загроза виникнення четвертої хвилі COVID-19, яка може бути викликана "індійським" штамом коронавірусу.

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