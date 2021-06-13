Як обрати сонцезахисний крем: поради спеціалістів

Мінлива погода та спекотне сонце - досить небезпечні для шкіри як дітей, так і дорослих.

Хибно вважати, що сонцезахисний крем потрібно наносити лише тоді, коли яскраво світить сонце або для засмаги на пляжі. Навіть під час прогулянки у похмуру погоду можна отримати сонячні опіки. Один із варіантів захистити шкіру – це сонцезахисний крем.

Більш детально розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Що треба знати про сонцезахисні креми:

Є три типи променів. Завдяки UVA шкіра змінює колір. UVB допомагає організму виробляти вітамін D, однак через нього ми отримуємо сонячні опіки та фотодерматит. Існує ще UVC, але він не проникає через озоновий шар. Захист від UVA маркується позначками PPD, IPD чи LPF.

Сонцезахисні креми є двох типів: з хімічними фільтрами, які поглинаються шкірою та поглинають ультрафіолет та фізичні, що залишаються на шкірі та створюють бар'єр, який і відбиває сонячні промені.

Фізичні фільтри – це діоксид титану та оксид цинку. Вони обидва поглинають та блокують UVB та UVA.

Хімічні фільтри проникають в епідерміс та блокують частину променів, що не відбили фізичні фільтри. Хімічні фільтри поглинають або UVB, або UVA і дуже рідко можуть захистити від обох типів променів одночасно.

Не можна сказати, що якийсь з фільтрів кращий чи гірший. Більшість сучасних засобів містять одночасно хімічні та фізичні фільтри.

Обирайте крем з SPF більше ніж 30.

Як користуватися кремом:

Не шкодуйте крему. Для захисту голови, рук та шиї потрібно приблизно 2 чайні ложки крему, а щоб захистити усе тіло – 2 столові.

Наносити потрібно за 20-30 хвилин до виходу на сонце, а також поновлювати кожні дві години.

Кремом потрібно ретельно мазати усі ділянки, що не захищені одягом: обличчя, вуха, шия, руки та ноги.

Повторно нанесіть крем після купання. Також пам'ятайте, що вода відбиває ультрафіолетові промені, тому ризик "згоріти" у воді збільшується.

Шкіра дитини чутливіша, ніж у дорослих та потребує більшого захисту. Дітям до 6 місяців потрібно максимально уникати сонячних променів, особливо від 10:00 до 16:00 (іноді й довше, якщо УФ-індекс високий), коли сонце дуже агресивне. Для дітей варто використовувати креми лише з фізичними фільтрами.

Стежте за терміном придатності. На тюбику чи пляшці є спеціальна позначка – відкрита баночка з кришкою, на якій вказано 3м, 6м, 12м тощо. Літера "м" розшифровується як місяць. Ця позначка вказує, скільки крем буде придатний після першого використання.

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