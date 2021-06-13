Как выбрать солнцезащитный крем: советы специалистов

Переменчивая погода и жаркое солнце — весьма опасны для кожи как детей, так и взрослых.

Ошибочно считать, что солнцезащитный крем нужно наносить только тогда, когда ярко светит солнце или для загара на пляже. Даже во время прогулки в пасмурную погоду можно получить солнечные ожоги. Один из вариантов защитить кожу — это солнцезащитный крем.

Более подробно рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Что надо знать о солнцезащитных кремах:

Есть три типа лучей. Благодаря UVA кожа меняет цвет. UVB помогает организму вырабатывать витамин D, однако из-за него мы получаем солнечные ожоги и фотодерматит. Существует еще UVC, но он не проникает через озоновый слой. Защита от UVA маркируется обозначениями PPD, IPD или LPF.

Солнцезащитные кремы бывают двух типов: с химическими фильтрами, которые поглощаются кожей и поглощают ультрафиолет и физические, которые остаются на коже и создают барьер, который и отражает солнечные лучи.

Физические фильтры — это диоксид титана и оксид цинка. Они оба поглощают и блокируют UVB и UVA.

Химические фильтры проникают в эпидермис и блокируют часть лучей, которые не отбили физические фильтры. Химические фильтры поглощают или UVB, или UVA и очень редко могут защитить от обоих типов лучей одновременно.

Нельзя сказать, что какой-то из фильтров лучше или хуже. Большинство современных средств содержат одновременно химические и физические фильтры.

Следует выбирайте крем с SPF более 30.

Как пользоваться кремом:

Не жалейте крема. Для защиты головы, рук и шеи нужно примерно 2 чайные ложки крема, а чтобы защитить все тело — 2 столовые.

Наносить нужно за 20-30 минут до выхода на солнце, а также обновлять каждые 2 часа.

Кремом нужно тщательно мазать все участки, не защищенные одеждой: лицо, уши, шею, руки и ноги.

Повторно нанесите крем после купания. Также помните, что вода отражает ультрафиолетовые лучи, поэтому риск «сгореть» в воде увеличивается.

Кожа ребенка более чувствительна, чем у взрослых и требует большей защиты. Детям до 6 месяцев нужно максимально избегать солнечных лучей, особенно с 10:00 до 16:00 (иногда и дольше, если УФ-индекс высокий), когда солнце очень агрессивное. Для детей следует использовать кремы только с физическими фильтрами.

Следите за сроком годности. На тюбике или бутылке есть специальная отметка — открытая баночка с крышкой, на которой указано 3м, 6м, 12м и тому подобное. Буква "м" расшифровывается как месяц. Эта отметка указывает, сколько крем будет пригоден после первого использования.

Напомним, куда и как украинцы могут поехать на отдых этим летом. Сейчас туристам сложно планировать поездку из-за пандемии коронавируса и остаются в силе карантинные правила и ограничения.

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