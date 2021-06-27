Ефектні кадри епічного повернення ексчемпіона світу.

Українець Василь Ломаченко здобув надупевнену перемогу над японцем Масайоші Накатані в бою, який відбувався в Лас-Вегасі (США).

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях протягом восьми раундів домінував у рингу. У дев'ятій трихвилинці поєдинок було зупинено суддею, який тим самим припинив побиття японця.

Ломаченко - Накатані: найкращі моменти бою

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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