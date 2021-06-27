Епічне повернення: Ломаченко знищив японського "велетня"

Ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях провів перший за більш ніж півроку поєдинок.

У ніч на 27 червня український боксер Василь Ломаченко проводив бій у легкій вазі проти японця Масайоші Накатані. Поєдинок відбувався на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США) і завершився перемогою Василя технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Початок бою вийшов непростим для українця через сильне розсічення, яке у нього утворилося після зіткнення головами із суперником. Проте, Василь зміг оговтатися від травми і з кожним раундом взявся нарощувати свою перевагу в рингу.

У п'ятому раунді Ломаченко відправив японця в нокдаун, але добити суперника не зміг, оскільки для цього у нього просто не залишилося часу.

Надалі Василь продовжив побиття Масайоші, яке в дев'ятому раунді було зупинено суддею. Накатані до того моменту ледве тримався на ногах.

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв вдруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання