Народні прикмети, обряди і звичаї 27 червня

Риба ловить над водою мошок — на дощ.

27 червня церква та віряни вшановують пам'ять пророка Єлисея, святителя Мефодiя, патріарха Константинопольського, благовірного князя Мстислава, у Хрещеннi Георгiя, Хороброго, Новгородського, преподобного Єлисея Сумського.

27 червня: церковне свято

Єлисей, Єлисій — біблійний пророк і чудотворець з гори Кармель в Ізраїлі, спадкоємець пророка Іллі. У Біблії його називають Божим чоловіком. Він теж є пророком в ісламі під йменням Аль-Яса.

Святий пророк Єлисей був сином Сафата з коліна Рувимового. Він народився у місті Авел-Мехола і був великим чудотворцем. За його народження було декілька чудес: у місті Силом, далеко від Єрусалима, був золотий телець, якому ізраїльтяни, розбещені в ідолопоклонстві, поклонялися, як Богові, і приносили жертви. У мить народження Єлисея цей бездушний телець так голосно закричав, що рев його було чути навіть у Єрусалимі. Тоді, як усі дуже дивувалися цьому, якийсь священник, сповнений Святого Духа, сказав: "Великий пророк Божий народився нині, і він матиме зруйнувати бовванів і скрушити сильних!"

За наказом Божим Ілля помазав святою оливою Єлисея на свого послідовника. Дух Божий почив на новому пророці Єлисеєві, який зробив багато чудес.

27 червня: народні традиції

У народі це день ще називали "Єлисей", "День Єлисея", "Гречкосій", "Поварки". 27 червня продовжували сіяти гречку. Вибирали для цього поле, хоча після посадки рослин обов'язково потрібен був дощ, щоб насіння змогли прорости. Тому заклинали кропиву, щоб дощ на наступний день пішов.

27 червня: що не варто робити

вживати алкоголь;

наїдатися;

вдягати одяг темного кольору;

позичати гроші

27 червня: що варто зробити

Раніше 27 червня освячували одяг, щоб бути щасливими протягом року. Освячували одяг, який дістався у спадок, в подарунок, в яких люди почувалися незручно.

27 червня: українські народні прикмети

Горобці зранку купаються у пилюці — по обіді буде дощ.

Ластівки ввечері літають високо — завтра буде ясна погода, а низько — хмарна.

Вороня каркають на негоду.

Риба грається на річці — вночі може пройти гроза.

Риба ловить над водою мошок — на дощ.

Перед негодою десь за добу риба перестає клювати.

Павуки швидко снують павутину — на зміну погоди.

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