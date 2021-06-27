Народные приметы, обряды и обычаи 27 июня

Рыба ловит над водой мошек — к дождю.

27 июня церковь и верующие чтят память пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского, благоверного князя Мстислава, в Крещении Георгия, Храброго, Новгородского, преподобного Елисея Сумского.

27 июня: церковный праздник

Елисей, Елисей — библейский пророк и чудотворец с горы Кармель в Израиле, наследник пророка Ильи. В Библии его называют Божиим. Он тоже является пророком в исламе под именем Аль-Яса.

Святой пророк Елисей был сыном Сафата из колена Рувима. Он родился в городе Авелмехолы и был великим чудотворцем. По его рождения было несколько чудес: в городе Силом, вдали от Иерусалима, был золотой телец, которому израильтяне, распущенные в идолопоклонстве, поклонялись, как Богу, и приносили жертвы. В момент рождения Елисея этот бездушный телец так громко закричал, что рев был слышен даже в Иерусалиме. Тогда, как все очень удивлялись этому, какой священник, полный Святого Духа, сказал: "Великий пророк Божий родился ныне, и он будет разрушить истуканов и сокрушить сильных!"

По приказу Бога Илья помазал святым елеем Елисея своего последователя. Дух Божий почил на новом Пророке Елисею, который сделал много чудес.

27 июня: народные традиции

В народе это день называли "Елисей", "День Елисея", "Гречкосий", "Поваркы". 27 июня продолжали сеять гречку. Выбирали для этого поле, хотя после посадки растений обязательно нужен был дождь, чтобы семена смогли прорасти. Поэтому заклинали крапиву, чтобы дождь на следующий день пошел.

27 июня: что не стоит делать

употреблять алкоголь;

наедаться;

надевать одежду темного цвета

занимать деньги

27 июня: что стоит сделать

Ранее 27 июня освящали одежду, чтобы быть счастливыми в течение года. Освящали одежду, доставшийся по наследству, в подарок, в которых люди чувствовали себя неудобно.

27 июня: украинские народные приметы

Воробьи утром купаются в пыли — после обеда будет дождь.

Ласточки вечером летают высоко — завтра будет ясная погода, а низко — облачная.

Вице-чемпион каркают на непогоду.

Рыба играет на реке — ночью может пройти дождь.

Рыба ловит над водой мошек — к дождю.

Перед ненастьем где-то за сутки рыба перестает клевать.

Пауки быстро снуют паутину — на смену погоды.

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