Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Настя Каменских в ярком бикини восхитила аппетитными формами

Дата публикации
Просмотры
595
Настя Каменских в ярком бикини восхитила аппетитными формами

instagram.com/kamenskux

Артистка поделилась горячим снимком.

Известная певица Настя Каменских устроила импровизированный фотосет в бикини дома.

Так, на снимке, которым артистка поделилась в своем Instagram, звезда позировала на террасе своего дома в ярком розовом купальнике. Знаменитость эффектно позировала на фоне двора, выставив ножку и щеголяя аппетитными формами.

© instagram.com/kamenskux
instagram.com/kamenskux

"Релаксная суббота", — написала NK.

Фаны не смогли пройти мимо соблазнительного фото кумира и засыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Хорошая
  • Секси
  • Роскошная
  • Вау! Красота

Напомним, на днях Настя Каменских озадачила фото в постели. Фаны подумали, что звезда держит на руках ребенка.