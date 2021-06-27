Настя Каменских в ярком бикини восхитила аппетитными формами

Артистка поделилась горячим снимком.
Известная певица Настя Каменских устроила импровизированный фотосет в бикини дома.
Так, на снимке, которым артистка поделилась в своем Instagram, звезда позировала на террасе своего дома в ярком розовом купальнике. Знаменитость эффектно позировала на фоне двора, выставив ножку и щеголяя аппетитными формами.
"Релаксная суббота", — написала NK.
Фаны не смогли пройти мимо соблазнительного фото кумира и засыпали ее комплиментами в комментариях.
- Хорошая
- Секси
- Роскошная
- Вау! Красота
Напомним, на днях Настя Каменских озадачила фото в постели. Фаны подумали, что звезда держит на руках ребенка.