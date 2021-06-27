Россия, Иран и Китай унижают США - Трамп

По мнению Трампа, администрация президента США Джо Байдена за пять месяцев стала "полной катастрофой".

Россия, Иран и Китай унижают США, а американский президент Джо Байден разрушает страну.

Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома, — пишет ТАСС.

По утверждению Трампа, администрация президента США Джо Байдена за пять месяцев стала "полной катастрофой". "Преступность растет, убийства растут, чужаки пересекают границу. Никто ничего подобного не видел", — сказал он.

"Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает нашу страну", — заявил бывший глава американской администрации, не уточнив, что именно подразумевал под унижением США.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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