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США могут снять санкции с духовного лидера Ирана - СМИ

США могут снять санкции с духовного лидера Ирана - СМИ

pixabay.com

Санкции в отношении Али Хаменеи были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом.

Администрация президента США Джо Байдена не исключает возможность снять санкции с духовного лидера и руководителя Ирана Али Хаменеи в рамках договоренностей по иранской ядерной сделке. 

Об этом информирует NBC со ссылкой на источники в окружении американского президента.

 По данным СМИ, это часть общего пакета договоренностей, который предлагает Вашингтон Тегерану. Однако, согласно дипломатической практике, договоренность может быть достигнута только в случае согласования всего пакета предложений.

 Санкции в отношении Али Хаменеи были введены предыдущим президентом США Дональдом Трампом в 2019 году. Они носят во многом символический характер - духовному лидеру Ирана запрещены поездки в США и финансовые операции с американскими компаниями.

Напомни, что отношения между Ираном и США обострились при администрации Трампа, особенно после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действия - соглашения, заключенного в 2015 году. Затем Вашингтон вернул экономические санкции против Ирана.

Ранее США заблокировали иранские порталы. Это могло произойти на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана после победы Эбрахима Раиси на президентских выборах.

Как сообщалось, Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резайи 3,3 миллиона голосов.

Раисе известен своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидера Ирана Али Хаменеи. Многие даже предсказывает ему в преемники именно Раисе.