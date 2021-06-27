США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану — ЗМІ

Санкції щодо Алі Хаменеї були введені попереднім президентом США Дональдом Трампом.

Адміністрація президента США Джо Байдена не виключає можливість зняти санкції з духовного лідера і керівника Ірану Алі Хаменеї в рамках домовленостей щодо іранської ядерної угоди.

Про це інформує NBC з посиланням на джерела в оточенні американського президента.

За даними ЗМІ, це частина загального пакета домовленостей, який пропонує Вашингтон Тегерану. Однак, згідно з дипломатичною практикою, домовленість може бути досягнута тільки в разі погодження всього пакету пропозицій.

Санкції щодо Алі Хаменеї були введені попереднім президентом США Дональдом Трампом в 2019 році. Вони носять багато в чому символічний характер — духовного лідера Ірану заборонені поїздки в США і фінансові операції з американськими компаніями.

Нагадай, що відносини між Іраном і США загострилися при адміністрації Трампа, особливо після виходу США з Спільного всеосяжного плану дії — угоди, укладеної в 2015 році. Потім Вашингтон повернув економічні санкції проти Ірану.

Раніше США заблокували іранські портали. Це могло статися на тлі загострення відносин Вашингтона і Тегерана після перемоги Ебрахіма Раїса на президентських виборах.

Як повідомлялося, Раїса підтримали 17,8 млн виборців, в той час, як у його найближчого конкурента Мохсен Резаї 3,3 мільйона голосів.

Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Багато хто навіть пророкує йому в наступники саме Раїсі.

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