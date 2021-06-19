В Ірані відбулися президентські вибори: з великим відривом лідирує колишній генпрокурор

Чинний президент Рухані не балотувався.

Колишній генеральний прокурор і глава судової влади Ірану Ібрахім Раісі лідирує після попереднього підрахунку голосів на виборах президента.

Про це повідомляє Mehr News Agency.

Наразі Раісі підтримали 17,8 мільйонів виборців, у той час як у його найближчого конкурента Мохсена Резаї 3,3 мільйона голосів.

Більше 2,4 млн виборців підтримали Абдольнасера Хемматі, а за Амір Хосейн Казізаде проголосували трохи більше мільйона громадян Ірану.

Всі суперники Раісі вже встигли привітати його з перемогою. Також удачі новому президенту побажав діючий глава Ірану Хасан Рухані.

"Вітаю обраного кандидата. Звичайно, так як офіційно це ще не оголошено, то офіційне привітання відкладу за законом, але той, хто обраний народом і набрав достатню кількість голосів, уже відомий. Дасть Бог, він стане президентом через 45 днів", - заявив Рухані.

Чинний президент Хасан Роухані не брав участі у виборах, так як займав цей пост вже два терміни поспіль. Всього до виборів були допущені сім кандидатів, але троє з них відмовилися від участі в останній день виборчої кампанії.

Ібрахім Раісі перебуває під американськими санкціями. З 2019 року він обіймає посаду голови судової влади Ірану, до цього був генпрокурором.

Під час виборчих перегонів Раісі обіцяв боротися проти бідності та корупції, а також побудувати за чотири роки чотири мільйони нових будинків.

Як пише BBC, Раїсі відомий своєю антизахідною риторикою і вважається близьким до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Багато хто навіть пророкує йому в наступники саме Раїсі.

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